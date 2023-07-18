Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.55 oranında yükselişle 6636 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Açılışın ardından endeks 6662 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.14 oranında düşüşle 6591 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.50 oranında yükselişle 6080 puan, sanayi endeksi yüzde 0.69 oranında azalışla 10339 puan seviyesinden işlem görüyor.