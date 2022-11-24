Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.54 oranında artışla rekor seviye olan 4880 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 4882 puanı görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1.32 oranında artışla 4592 puan, sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında azalışla 8043 puan seviyesinde hareket ediyor.