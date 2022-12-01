Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 1.38 oranında artışla rekor seviye olan 5046 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5091 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bankacılık endeksi yüzde 1.08 oranında artışla 4506 puan, sanayi endeksi yüzde 1.74 oranında yükselişle 8425 puan seviyesinde hareket ediyor.