Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.31 oranında artışla rekor seviye olan 5408 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.09 itibarıyla yüzde 0.04 oranında azalışla 5390 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.27 oranında azalışla 5263 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında düşüşle 8648 puandan işlem görüyor.