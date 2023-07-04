Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.57 oranında artışla 6049 puandan başladı. Böylelikle endeks tüm zamanların en yüksek açılış seviyesini görmüş oldu.

Açılışın ardından endeks 6070 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks şu sıralarda 6032 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.88 oranında yükselişle 5459 puan, sanayi endeksi yüzde 0.04 oranında artışla 9561 puan seviyesinde hareket ediyor.

BORSA DÜN REKORLA KAPANDI

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz günü yüzde 4,45 artışla 6015 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde endeks 6018 puana kadar yükselmişti.