Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.46 oranında artışla 7434 puandan başladı. Böylelikle BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek açılış seviyesini gördü.

Açılışın ardından endeks 7486 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti. Şu sıralarda endeks yüzde 0.97 oranında yükselişle 7470 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 6615 puan, sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında yükselişle 11638 puan seviyesinde hareket ediyor.