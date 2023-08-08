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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.34 oranında artışla 7495 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

08.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe rekor seviye olan yüzde 0.34 oranında artışla 7495 puandan başladı. 

Açılışın ardından endeks 7504 puan ile tarihi rekor kırdı. Endeks şu sıralarda yüzde 0.56 oranında düşüş göstererek 7431 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında yükselişle 6657 puan, sanayi endeksi yüzde 0.78 oranında düşüşle 11532 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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