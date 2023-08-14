Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.05 oranında yükselişle 7795 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 7839 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 1.60 oranında yükselişle 7835 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.68 oranında yükselişle 7418 puan, sanayi endeksi yüzde 1.49 oranında artışla 11927 puan seviyesinden işlem görüyor.