Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa İstanbul'dan yeni rekor
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.05 oranında yükselişle 7795 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks tarihi rekor kırdı.

14.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.05 oranında yükselişle 7795 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 7839 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 1.60 oranında yükselişle 7835 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.68 oranında yükselişle 7418 puan, sanayi endeksi yüzde 1.49 oranında artışla 11927 puan seviyesinden işlem görüyor. 

Ajda Pekkan 'Aşklayalım'a imzasını 12 yıl rötar ve son saniye golüyle attı

Ajda Pekkan 'Aşklayalım'a imzasını 12 yıl rötar ve son saniye golüyle attı

Alman devlet tahvili için yükseliş beklentisi

Alman devlet tahvili için yükseliş beklentisi