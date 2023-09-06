Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.67 oranında yükselişle 8291 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

Açılışın ardından endeks 8298 puan ile yeni bir rekora imza attı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.24 oranında yükselişle 8254 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.77 oranında yükselişle 8104 puan, sanayi endeksi yüzde 0.43 oranında artışla 13277 puan seviyesinde hareket ediyor.