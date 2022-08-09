Borsa güne sakin başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.02 oranında artışla 2795 puandan başladı.
09.08.2022 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.02 oranında artışla 2795 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.06 itibarıyla yüzde 0.14 oranında düşüşle 2792 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.75 oranında azalışla 2416 puanda hareket ederken, sanayi endeksi yüzde 0.01 oranında artışla 4672 puandan işlem görüyor.