Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yatay başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yatay başladı
ABONE OL

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.392,84 puandan başladı.

30.03.2021 - 10:01 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,27 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.392,84 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile sigorta oldu.

Dün etkisini artıran tepki alımlarıyla toparlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.392,57 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Karaca: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek

Karaca: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek

RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması

RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu

Son dakika: Tarih verildi! 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Son dakika: Tarih verildi! 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Hindistan'da vaka sayıları yeniden artışa geçti

Hindistan'da vaka sayıları yeniden artışa geçti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması

RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması

Sıradaki Haber
Parayı devlet ödüyor! 2 yıl boyunca ücretsiz...

Parayı devlet ödüyor! 2 yıl boyunca ücretsiz...

Sıradaki Haber
Uzayın derinliklerinde aranan gizem çözüldü

Uzayın derinliklerinde aranan gizem çözüldü

Sıradaki Haber
Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu

Sıradaki Haber