Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yatay başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.444,82 puandan başladı.

13.08.2021 - 10:05 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 0,02 artarak 1.444,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından, günü yüzde 2,38 artışla 1.444,46 puandan tamamladı.

TCMB'nin Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi Türk Lirası varlıkların dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda ise cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek

RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek

Bozkurt'ta sel böyle geldi: Ağabey kaç, bırak arabayı kaç

Bozkurt'ta sel böyle geldi: Ağabey kaç, bırak arabayı kaç

AVM Perakende Ciro Endeksi yüzde 101,3 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi yüzde 101,3 arttı

İngiltere Afganistan'a tahliyeler için 600 asker gönderiyor

İngiltere Afganistan'a tahliyeler için 600 asker gönderiyor

Kuru incir üretiminde 'sıcak' endişesi

Kuru incir üretiminde 'sıcak' endişesi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hava durumu raporu! 5 Günlük Karadeniz Bölgesi hava durumu

Hava durumu raporu! 5 Günlük Karadeniz Bölgesi hava durumu

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

Sıradaki Haber
İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

Sıradaki Haber
RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek

RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek

Sıradaki Haber