Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yatay başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.575,83 puanla yatay başladı.

05.11.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,16 puan ve yüzde 0,01 artarak 1.575,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ayrıca Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasındaki gelişmelerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,54 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Deniz kirliliğini ölçen akıllı şamandıralı sistem Fethiye'de devreye alındı

Deniz kirliliğini ölçen akıllı şamandıralı sistem Fethiye'de devreye alındı

Galatasaray'dan Nwakaeme hamlesi! Bedelsiz olarak...

Galatasaray'dan Nwakaeme hamlesi! Bedelsiz olarak...

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Arnavutköy'de liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada

Arnavutköy'de liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada

Dünyadaki cennet 2050'de kaybolabilir!

Dünyadaki cennet 2050'de kaybolabilir!

Sanayi ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Sanayi ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Akaryakıtta vergi feragati yıl sonunda 56 milyar lirayı aşacak

Akaryakıtta vergi feragati yıl sonunda 56 milyar lirayı aşacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 5 Kasım Cuma namazı kaçta? Diyanet duyurdu...

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 5 Kasım Cuma namazı kaçta? Diyanet duyurdu...

Sıradaki Haber
Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

Sıradaki Haber
Avrupa’da korona alarmı

Avrupa’da korona alarmı

Sıradaki Haber
Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Sıradaki Haber