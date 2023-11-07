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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında yükselişle 7874 puandan başladı.

07.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.08 oranında artışla 7874 puandan başladı.

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.40 oranında yükselişle 7901 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.07 oranında düşüşle 8059 puan, sanayi endeksi yüzde 0.45 oranında yükselişle 12781 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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