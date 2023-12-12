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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.01 oranında düşüşle 7727 puan seviyesinden başladı.

12.12.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.01 oranında düşüşle 7727 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından borsa şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında düşüşle 7718 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.61 oranında yükselişle 8588 puan, sanayi endeksi yüzde 0.38 oranında azalışla 12190 puan seviyesinde hareket ediyor.

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