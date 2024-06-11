Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.05 oranında artışla 10003 puandan başladı.
11.06.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.05 oranında artışla 10003 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks yüzde 0.40 oranında artışla 10037 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.67 oranında artışla 14339 puan, sanayi endeksi yüzde 0.38 oranında düşüşle 13599 puan seviyesinden işlem görüyor.