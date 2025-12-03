Borsa güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.118,47 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,60 ile ulaştıma, en çok gerileyen ise yüzde 7,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle sert yükselen tahvil faizlerinin denge arayışına girmesi, risk iştahında toparlanma eğilimini desteklerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.