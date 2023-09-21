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Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında düşüşle 7714 puan seviyesinden başladı.

21.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.06 oranında düşüşle 7714 puan seviyesinden başladı. 

Açılışın ardından endeks saat 10.48 itibarıyla yüzde 0.22 oranında azalışla 7703 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.33 oranında artışla 7941 puan, sanayi endeksi yüzde 0.45 oranında düşüşle 12413 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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