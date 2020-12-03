Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,17 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.327,66 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 1.320-1.340 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,02 üzerinde, 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.