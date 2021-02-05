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05.02.2021 - 10:13 | | AA

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.544,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile turizm oldu.

Dün, banka hisselerindeki satıcılı seyir, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlayan faktör olarak dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlarken banka hisseleri dün ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini aktaran analistler, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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