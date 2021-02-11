Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.548,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile madencilik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 1.547,11 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.