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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 1.558,33 puandan başladı.

12.03.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,84 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.558,33 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde yine bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Bankacılık endeksi dün yüzde 1,76 değer kaybetti.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlense de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün kalıcı olmamasının dikkati çektiğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün gerilediği yüzde 1,48'den tekrar yükselişe geçerek yüzde 1,58'e kadar çıktı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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