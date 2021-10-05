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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.396,11 puandan başladı.

05.10.2021 - 10:06 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,75 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.396,11 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,65 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 0,51 değer kaybederek 1.394,37 puandan kapandı.

Analistler, artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi, Asya'da emlak şirketleri kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi ve teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Bugün Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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