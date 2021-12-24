Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.85 yükselişle 1820 puandan başladı.
24.12.2021 - 10:27 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.85 oranında artışla 1820 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.24 itibarıyla yüzde 0.35 oranında yükselişle 1811 puan seviyesinde hareket ediyor.
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Sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 3200 puan, bankacılık endeksi yüzde 0.22 oranında düşüşle 1676 puandan işlem görüyor.