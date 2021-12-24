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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.85 yükselişle 1820 puandan başladı.

24.12.2021 - 10:27 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.85 oranında artışla 1820 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.24 itibarıyla yüzde 0.35 oranında yükselişle 1811 puan seviyesinde hareket ediyor.

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Sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 3200 puan, bankacılık endeksi yüzde 0.22 oranında düşüşle 1676 puandan işlem görüyor.   

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