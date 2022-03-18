Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yüzde 0.35 oranında artışla 2141 puan seviyesinde başladı.
18.03.2022 - 10:24 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.35 oranında artışla 2141 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.21 itibarıyla endeks yüzde 0.50 oranında yükselişle 2144 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 1714 puan, sanayi endeksi yüzde 0.73 oranında yükselişle 3869 puan seviyesinden işlem görüyor.