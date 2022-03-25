Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yüzde 0.23 oranında artışla 2181 puan seviyesinde başladı.
25.03.2022 - 10:40 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.23 oranında artışla 2181 puan seviyesinde başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.38 itibarıyla yüzde 0.38 oranında yükselişle 2184 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.42 oranında yükselişle 1736 puan, sanayi endeksi yüzde 0.25 oranında artışla 3915 puan seviyesinde hareket ediyor.