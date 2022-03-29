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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yüzde 0.43 oranında artışla 2181 puandan başladı.

29.03.2022 - 10:19 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.43 oranında artışla 2181 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.17 itibarıyla yüzde 0.57 oranında yükselişle 2184 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 1705 puan, sanayi endeksi yüzde 0.50 oranında yükselişle 3909 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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