Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.73 oranında yükselişle 2667 puandan başladı.
08.06.2022 - 10:24 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.73 oranında yükselişle 2667 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 2684 puana çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Saat 10.23 itibarıyla endeks yüzde 1.34 oranında yükselişle 2683 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında artışla 2208 puan, sanayi endeksi yüzde 1.43 oranında primle 4707 puan seviyesinde hareket ediyor.