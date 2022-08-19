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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.26 oranında artışla 3 bin 27 puandan başladı.

19.08.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.26 oranında yükselişle 3 bin 27 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.16 itibarıyla yüzde 0.71 oranında artışla 3 bin 41 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.12 oranında artışla 2 bin 870 puan, sanayi endeksi yüzde 0.85 oranında primle 4 bin 926 puandan işlem görüyor.

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