Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.26 oranında yükselişle 3 bin 27 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.16 itibarıyla yüzde 0.71 oranında artışla 3 bin 41 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.12 oranında artışla 2 bin 870 puan, sanayi endeksi yüzde 0.85 oranında primle 4 bin 926 puandan işlem görüyor.