Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.81 oranında artışla 3465 puandan başladı.
09.09.2022 - 10:16 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.81 oranında artışla 3465 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.16 itibarıyla yüzde 1.51 oranında primle 3488 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 4.02 oranında artışla 4423 puan, sanayi endeksi yüzde 0.77 oranında primle 5259 puandan işlem görüyor.