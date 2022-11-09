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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.10 oranında artışla 4364 puandan başladı.

09.11.2022 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.10 oranında artışla 4364 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.08 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 4384 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.64 oranında yükselişle 3840 puan, sanayi endeksi yüzde 0.62 oranında artışla 7133 puan seviyesinden işlem görüyor.

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