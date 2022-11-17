Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.39 oranında artışla 4686 puandan başladı.
17.11.2022 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.39 oranında artışla 4686 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.14 itibarıyla yüzde 1.59 oranında düşüşle 4593 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.03 oranında düşüşle 4208 puan, sanayi endeksi yüzde 2.12 oranında azalışla 7688 puandan işlem görüyor.
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