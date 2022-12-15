Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.13 oranında artışla 5174 puandan başladı.

15.12.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 2.13 oranında artışla 5174 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.11 itibarıyla yüzde 2.37 oranında yükselişle 5187 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.03 oranında yükselişle 4656 puan, sanayi endeksi yüzde 2.13 oranında artışla 8502 puan seviyesinden işlem görüyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe deneyimli futbolcunun transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma, işte bonservisi

Fenerbahçe deneyimli futbolcunun transferini bitirdi! 3.5 yıllık anlaşma, işte bonservisi

Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık müjdesi!

Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık müjdesi!