Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.13 oranında artışla 5174 puandan başladı.
15.12.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 2.13 oranında artışla 5174 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.11 itibarıyla yüzde 2.37 oranında yükselişle 5187 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 3.03 oranında yükselişle 4656 puan, sanayi endeksi yüzde 2.13 oranında artışla 8502 puan seviyesinden işlem görüyor.
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