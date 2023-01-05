Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.59 oranında artışla 5555 puandan başladı.
05.01.2023 - 10:09 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe 0.59 oranında artışla 5555 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.08 itibarıyla endeks yüzde 0.68 oranında yükselişle 5562 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.10 oranında artışla 5045 puan, sanayi endeksi yüzde 0.70 oranında primle 8869 puan seviyesinden işlem görüyor.
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