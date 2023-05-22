Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.69 oranında yükselişle 4532 puandan başladı.
22.05.2023 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.69 oranında yükselişle 4532 puandan başladı. Endeks saat 10.08 itibarıyla yüzde 1.06 oranında artışla 4552 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.80 oranında yükselişle 4026 puan, sanayi endeksi yüzde 1.11 oranında artışla 7452 puan seviyesinde hareket ediyor.
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