Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.69 oranında yükselişle 4532 puandan başladı.

22.05.2023 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.69 oranında yükselişle 4532 puandan başladı. Endeks saat 10.08 itibarıyla yüzde 1.06 oranında artışla 4552 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.80 oranında yükselişle 4026 puan, sanayi endeksi yüzde 1.11 oranında artışla 7452 puan seviyesinde hareket ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Titanic bu tarihte tamamen yok olacak! 11 yıl sonra ortaya çıkaran ekip: 'İzin yoktu'

Titanic bu tarihte tamamen yok olacak! 11 yıl sonra ortaya çıkaran ekip: 'İzin yoktu'

Sinan Oğan kimi destekleyecek? İşte son kulis bilgisi

Sinan Oğan kimi destekleyecek? İşte son kulis bilgisi