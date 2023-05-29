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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,61 değer kazanarak 4.791,62 puana yükseldi.

29.05.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.52 oranında artışla 4696 puandan başladı. 

Açılışın ardından endeks günlük bazda yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. Bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen yükselişler dikkat çekti. 

BIST 100 endeksi gün ortasına yüzde 4,61 değer kazancıyla 4.791,62 puan seviyesinde girdi.

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