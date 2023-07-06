Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.47 oranında artışla 6135 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

Endeks açılışın ardından 6167 puan seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.89 oranında yükselişle 6160 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında artışla 5429 puan, sanayi endeksi yüzde 0.90 oranında yükselişle 9760 puan seviyesinde hareket ediyor.