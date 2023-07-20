Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.95 oranında artışla 6633 puandan başladı.
20.07.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.95 oranında artışla 6633 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.41 itibarıyla yüzde 0.48 oranında artışla 6603 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 5843 puan, sanayi endeksi yüzde 0.73 oranında artışla 10349 puan seviyesinde hareket ediyor.