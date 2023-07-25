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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.39 oranında artışla 6721 puandan başladı.

25.07.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.39 oranında artışla 6721 puandan başladı. 

Açılışın ardından saat 10.39 itibarıyla endeks yüzde 0.69 oranında düşüşle 6649 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.61 oranında artışla 5904 puan, sanayi endeksi yüzde 0.97 oranında düşüşle 10551 puan seviyesinde hareket ediyor.

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