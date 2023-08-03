Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.52 oranında yükselişle 7296 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 7363 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
03.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.52 oranında yükselişle 7296 puandan başladı.
Açılışın ardından BIST 100 endeksi 7363 puan ile rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.86 oranında artışla 7321 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.58 oranında artışla 6582 puan, sanayi endeksi yüzde 0.92 oranında yükselişle 11540 puan seviyesinde hareket ediyor.