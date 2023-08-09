Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.15 oranında artışla 7423 puan seviyesinden başladı.
09.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.15 oranında artışla 7423 puan seviyesinden başladı.
Açılışın ardından endeks saat 11.52 itibarıyla yüzde 0.50 oranında artışla 7450 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.02 oranında artışla 6819 puan, sanayi endeksi yüzde 0.39 oranında yükselişle 11576 puan seviyesinde hareket ediyor.