Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.34 oranında artışla 7763 puandan başladı.
15.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe 0.34 oranında artışla 7763 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.37 itibarıyla yüzde 0.76 oranında düşüşle 7680 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.94 oranında düşüşle 7108 puan, sanayi endeksi yüzde 0.26 oranında azalışla 11812 puan seviyesinde hareket ediyor.