Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.51 oranında yükselişle 7803 puandan başladı.
18.08.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.51 oranında yükselişle 7803 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 12.17 itibarıyla yüzde 0.10 oranında düşüşle 7758 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.09 oranında düşüşle 7260 puan, sanayi endeksi yüzde 0.62 oranında yükselişle 12165 puan seviyesinde hareket ediyor.