Borsada tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.76 oranında artışla 7856 puandan başladı.

Açılışın ardından endeks 7902 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralar endeks yüzde 1.11 oranında artışla 7882 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.21 oranında düşüşle 6934 puan, sanayi endeksi yüzde 1.89 oranında yükselişle 12675 puan seviyesinde hareket ediyor.