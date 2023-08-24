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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.61 oranında yükselişle 7648 puandan başladı.

24.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.61 oranında yükselişle 7648 puandan başladı. 

Açılışın ardından endeks saat 10.47 itibarıyla yüzde 1.57 oranında yükselişle 7721 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.76 oranında artışla 6943 puan, sanayi endeksi yüzde 1.05 oranında yükselişle 12369 puan seviyesinde hareket ediyor.

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