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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.27 oranında artışla 7963 puandan başladı.

29.08.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.27 oranında artışla 7963 puandan başladı. 

Açılışın ardından endeks saat 11.23 itibarıyla yüzde 0.43 oranında artışla 7974 puan seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.18 oranında artışla 7684 puan, sanayi endeksi yüzde 0.32 oranında yükselişle 12593 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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