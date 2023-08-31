Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.73 oranında yükselişle 7964 puandan başladı.
31.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.73 oranında yükselişle 7964 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.35 itibarıyla yüzde 0.42 oranında artışla 7940 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.50 oranında yükselişle 7694 puan, sanayi endeksi yüzde 1.15 oranında yükselişle 12649 puan seviyesinde hareket ediyor.