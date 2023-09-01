Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.62 oranında yükselişle 7966 puandan başladı.
01.09.2023 - 10:00 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.62 oranında yükselişle 7966 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 11.44 itibarıyla yüzde 0.65 oranında yükselişle 7970 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.22 oranında artışla 7466 puan, sanayi endeksi yüzde 0.49 oranında yükselişle 12861 puan seviyesinde hareket ediyor.