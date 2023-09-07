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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.45 oranında yükselişle 8218 puandan başladı.

07.09.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.45 oranında yükselişle 8218 puandan başladı. 

Açılışın ardından saat 10.43 itibarıyla endeks yüzde 1.01 oranında yükselişle 8263 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.20 oranında artışla 8204 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 13274 puan seviyesinde hareket ediyor.

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