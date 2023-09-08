Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.40 oranında artışla 8371 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Açılışın ardından endeks 8398 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.51 oranında artışla 8380 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.51 oranında artışla 8320 puan, sanayi endeksi yüzde 0.32 oranında yükselişle 13457 puan seviyesinde hareket ediyor.